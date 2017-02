La conférence de presse d'Emery avant Toulouse

Lors de la conférence de presse préparatoire à PSG-Toulouse, Unai Emery a recentré le débat sur la Ligue 1. Le technicien espagnol attend que ses joueurs continuent sur leur lancée en championnat. "Le championnat, c'est ce qui donne de la régularité à l'équipe et de la crédibilité. Tous les matchs de championnat sont très importants car nous sommes deuxièmes. Nous devons être prêts mentalement pour ces matchs. Nous avons souvent parlé des différences entre les années. La saison dernière, c'était plus facile pour les joueurs en championnat. Les joueurs ont de l'expérience et savent comment gérer ces situations. C'est déjà arrivé. Il faut avoir du respect pour Nice, qui peut être comparé à Montpellier qui a gagné le championnat, mais aussi à Monaco, qui peut faire comme a fait Lyon, il y a quelques années. C'est ce que je dis aux joueurs. Depuis le retour des vacances, on a gagné en régularité", a-t-il notamment déclaré aux journalistes.