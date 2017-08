La clause est payée, Neymar est un joueur du PSG

Le Paris SG explose le record du recrutement le plus cher de l'histoire. Neymar est débauché du FC Barcelone moyennant le règlement d'une clause libératoire de 222 millions d'euros. D'où vient l'argent ? Ce transfert peut-il pénaliser le PSG au titre du fair-play financier ? L'avenir le dira. Pour l'heure, la Ligue 1 change de dimension...

C'est le transfert le plus fou de l'histoire du football. Le Brésilien Neymar da Silva Santos Júnior est chipé au Barça par le Paris SG sans que le club catalan n'ait son mot à dire. La clause libératoire du joueur a été payée. Par qui ? Telle est la question. Officiellement, les "représentants" du Brésilien ont versé cette somme au FC Barcelone. L'argent vient du Qatar, propriétaire du PSG. Mais à quel titre ? Il n'est pas impossible que pour permettre à son club de contourner les règles du fair-play financier édictées par l'UEFA, l'émir ait demandé à ses sujets de trouver un montage original. Comme par exemple faire de Neymar un ambassadeur de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar, en échange d'un chèque de quelque 300 millions d'euros. Assez pour payer ladite clause et une voire deux années de salaires, toutes charges incluses. Ce montage inédit, s'il venait à se confirmer, est-il légal ou à tout le moins réglementaire ? L'UEFA devra se prononcer. La justice aussi, peut-être





Le PSG change de dimension, la L1 aussi



Mais au-delà des périples financiers et judiciaires de ce dossier, penchons nous un instant sur son aspect sportif. Le joueur le plus convoité au monde rejoint la Ligue 1. Ce n'est pas un hasard si le président de la Liga a tenté de bloquer ce transfert. Une tentative vaine et purement dilatoire. Mais symbolique. Le championnat de France exfiltre un joyau à son voisin espagnol. Sur la scène européenne, non seulement le PSG se renforce... mais en outre il affaiblit un rival direct.



La suite de l'histoire est écrite d'avance. Paris sera l'un des grands favoris de la Ligue des champions lors des saisons à venir. Les autres clubs de Ligue 1 profiteront de la manne des droits TV rendue possible par les investissements qataris. Plus rien ne sera jamais comme avant. Il faudra se souvenir que cette nouvelle ère a débuté le 3 août 2017.