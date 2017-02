La 27e journée de Ligue 1 en direct

Ce soir (20h00), plusieurs matchs pour le maintien avec un derby de Bretagne entre Rennes et Lorient, un match pour le maintien avec Bastia qui se déplace à Angers. Le premier match de Franck Passi à domicile avec le LOSC qui reçoit Bordeaux et Toulouse qui ira confirmer sa bonne forme du côté de Nancy.



















Angers doit conserver sa dynamique face à Bastia

Bastia se déplace à Angers pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1 ce soir à 20h00. Un match très important pour les joueurs du club Corse qui doivent absolument confirmer le très bon point gagné la semaine dernière face au leader de la Ligue 1, Monaco. 19ème au classement, les Bastiais ont 4 points de retard sur Dijon (17e), qui compte 2 matchs en plus. Le déplacement sera très compliqué du côté d'Angers qui reste sur trois matchs sans défaite dont deux à domicile. Angers, une équipe qui va beaucoup mieux en 2017, avec seulement 2 défaites en 8 matchs de Ligue 1.

Un match dans lequel, Bastia devra faire sans son gardien titulaire Jean-Louis Leca. Le joueur de 31 ans s'est blessé aux adducteurs, de même que l'attaquant Enzo Crivelli toujours blessé. En revanche, Yannick Cahuzac et Allan Saint-Maximin font leur retour dans le groupe Corse. Du côté du SCO d'Angers, le technicien est privé des services de Vincent Manceau et Pierrick Capelle, forfaits. Autres absences, celles d'Ismaël Traoré et Famara Diedhiou, qui purgeront un match de suspension. Pablo Martinez et Bérigaud sont de nouveau opérationnels et retrouvent le groupe du SCO.



Bastia : Vincensini - Bengtsson, El Kaoutari, Djiku, Keita - Coulibaly, Mostefa, Cahuzac - Danic, Oniangué - Saint-Maximin

Angers : Michel - Cissokho, Thomas, Traoré, A. Bamba - Mangani, Santamaria, N'Doye - J. Bamba, Toko Ekambi, Pépé



Passi le sauveur du LOSC ?

C'est une équipe des Girondins en plein confiance qui se déplace ce soir dans le Nord. Sur leurs six dernières rencontres, les Girondins ont signé quatre victoires pour seulement une défaite. La formation de Jocelyn Gourvennec n'a perdu qu'un seul de ses huit derniers matchs à l'extérieur. En face, le LOSC aura pour mission de s'éloigner de la zone rouge le plus rapidement possible, une belle victoire la semaine dernière pour la première de Franck Passi sur le banc de Lille va permettre au groupe de gagner en confiance, un groupe qui devra confirmer ce soir face à Bordeaux à la maison.

Et si l'entraîneur bordelais alignait le même onze de départ que celui de Guingamp le week-end dernier (3-0) ? Peu habitués à une stabilité, avec 83 compositions d'équipes différentes, les Girondins pourraient toutefois miser sur le même onze ce soir du côté de Lille. De son côté, le LOSC devrait compenser les absences d'Adama Soumaoro et d'Yves Bissouma par les titularisations de Marko Basa et d'Ibrahim Amadou.



Lille : Enyeama ; Corchia, Basa, Béria, Palmieri ; Amadou, Xeka, Bauthéac, Benzia, El-Ghazi ; De Préville.

Bordeaux : Carrasso ; Gajic, Jovanovic, Pallois, Contento ; Toulalan, Vada, Sankharé ; Malcom, Laborde, Kamano.



Le derby de Bretagne pour permettre à Lorient de réagir ?

Rien ne sourit aux Merlus, bon derniers avec 22 points et à 5 points du barragiste, Nancy. Après un revers sans contestation à Saint-Etienne (4-0), Lorient a plus que rivalisé avec Nice mais a encore perdu le week-end dernier. Les Merlus doivent s'inspirer de leur victoire à Lille (0-1) au début du mois pour enfoncer leurs voisins, Rennes, en plein doute, en ce début d'année 2017, les supporters rennais commencent à perdre patience.

Absent depuis le match contre Dijon le 28 janvier, le stoppeur Michaël Ciani réintègre le groupe de Lorient pour le derby contre Rennes. Le milieu de terrain Arnold Mvuemba sera en revanche forfait tout comme Jérémie Aliadière qui n'est pas non plus dans le groupe. Lorient veut croire en son maintien et une victoire dans le derby breton serait une parfaite rampe pour lancer le maintien en Ligue 1.



Rennes : Costil - Danzé (cap.), Gnagnon, Bensebaini, Baal - Saïd, G.Fernandes, Prcic, B.André - Sio, Mubele.

Lorient : Lecomte (cap.) - Koffi, Peybernes, Z.Touré, Le Goff - Bellugou, Wakaso - Cabot, S.Marveaux, Waris - Moukandjo.



Toulouse doit surfer sur le bon point acquis à Paris

L'ASNL disputait son match en retard à Caen, ce mardi et pour la 4e fois de suite, Nancy s'est incliné (1-0) et a terminé à 10 après l'expulsion de Maouassa. L'ASNL est donc barragiste avec 27 points à la différence de but par rapport à Dijon et devra absolument réagir ce soir face à Toulouse à domicile, importante dans la course au maintien qui s'obtient le plus souvent à la maison. En face le TFC vient de prendre un point au Parc des Princes (0-0) ce qui valide son excellent mois de février : victoires à domicile contre Angers et Bastia, 1-1 à Lorient et donc un match solide à défaut d'être spectaculaire face au PSG. Les Violets sont 8èmes, 34 points et veulent s'imposer ce soir face à une équipe pas en forme en ce moment pour pouvoir viser le plus haut possible dans cette fin de championnat.

Pablo Correa, l'entraîneur de l'ASNL devra composer sans Alexandre Menay, Yann Mabella, Vincent Marchetti et Serge N'Guessan qui évolueront avec l'équipe réserve, tandis que le jeune Alexis Busin, prêté à Clermont lors de la première partie de saison, intègre le groupe de 19 joueurs. Le TFC se déplacera à Nancy sans son défenseur central Issa Diop, suspendu et Alexis Blin, blessé. Yann Bodiger réintègre le groupe qui devra ramener la victoire pour confirmer ce mois de février presque parfait.



Nancy : Chernik - Cuffaut, Cabaco, Badila, Muratori - A.Diarra, Pedretti, Aït-Bennasser - Dia, Hadji (cap.), Puyo.

TFC : Lafont - Amian, Yago, Jullien, Moubandjé - Somalia, Bodiger - C.Jean, Trejo, Braithwaite (cap.) - Delort.



NICOLAS PELLETIER