La 1000ème victoire de l'ASSE en Ligue 1 ce dimanche ?

Saint-Étienne reçoit le FC Metz, dimanche (15h00), pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Les Verts n’ont pas gagné depuis 3 matchs en championnat et veulent relever la tête pour atteindre l’objectif de début de saison, accrocher l'Europa League.

Un match pour rester au contact des places européennes, c'est l'objectif de cette rencontre face à Metz, dimanche. Les Verts qui restent sur un match nul face à Bastia et 6 matchs sans victoire toutes compétitions confondues, doivent réaliser un mois de mars parfait, ce qui passe par une victoire face à Metz, pour remplir les objectifs des dirigeants, à la fin de la saison. Pour ce match, Christophe Galtier pourra composer avec un groupe plus large que ces dernières semaines. En effet, Malcuit, Hamouma, Selnaes, Mbengue et Söderlund sont de retour pour affronter Metz.



Une équipe dont il faudra faire attention, Galtier estime "que c'est une équipe difficile à jouer, qui va de mieux en mieux et dangereuse sur coups de pied arrêtés. Ils possèdent un point de fixation important avec Diabaté, il marque et le jeu s'organise autour de lui." En cas de victoire, Saint-Etienne pourrait remporter sa 1000ème victoire en Ligue 1 (2342 matchs, 999 victoires), seuls l'Olympique de Marseille (1051) et les Girondins de Bordeaux (1017) ont déjà atteint ce total. L'ASSE devra miser sur une défaite des adversaires directs ce week-end, pour pouvoir espérer connaître une nouvelle fois le parfum de la coupe d'Europe la saison prochaine à Geoffroy-Guichard.



Les stats d'avant-match

- L'AS Saint-Etienne est invaincue face au FC Metz depuis le 3 mars 2001 toutes compétitions confondues.

- L'AS Saint-Etienne n'a perdu que 4 de ses 50 matchs à domicile face au FC Metz toutes compétitions confondues (37v, 9n, 4d), dont aucun des 8 derniers (5v, 3n).

- L'AS Saint-Etienne a obtenu 27 clean sheets lors de ses 38 derniers matchs à domicile face au FC Metz en Ligue 1 (soit dans 71% de ces matchs). L'ASSE n'a encaissé aucun but lors des 6 derniers matchs.

- C'est la troisième fois de la saison que l'AS Saint-Etienne enchaîne 3 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Elle n'a jamais joué 4 matchs consécutifs sans gagner dans cette compétition cette saison.

- Le FC Metz a encaissé 33 buts en seconde mi-temps en Ligue 1 cette saison, c'est plus que toute autre équipe dans cette compétition.



NICOLAS PELLETIER