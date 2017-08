L1 > Strasbourg, de l'ombre à la lumière

Le Racing Club de Strasbourg est de retour en Ligue 1. Le club réalise pour le moment un mercato intéressant avec des joueurs de qualité. L'équipe coachée par Thierry Laurey veut s'inscrire durablement dans l'élite du football français.

Après plus de 10 ans sans le RC Strasbourg au très haut niveau, la Ligue 1 Conforama accueille de nouveau ce grand club français. Les Strasbourgeois avaient dû descendre dans les profondeurs du football tricolore.



Des années plus tard, le Racing est de retour en Ligue 1. Champion de Ligue 2 la saison dernière, le club semble avoir tourné la page des difficultés administratives et sportives. L'équipe coachée par Thierry Laurey fait donc son retour dans l'élite. Les joueurs alsaciens vont tout faire pour laisser le club sur le toit du football français.



Pour cela, le Racing s'est montré très actif sur le marché des transferts depuis début juin. Parmi les départs, Baptiste Guillaume (Lille), Felipe Saad (Lorient), Boutaïb (Malatyaspor), Dos Santos (Valenciennes) et Benkaid (Orléans) ont quitté le club.



Au niveau des arrivées, l'équipe s'est renforcée avec 6 joueurs. Le premier, Benjamin Corgnet arrive de Saint-Etienne. Kenny Lala de Lens et Pablo Martinez du SCO d'Angers. Pour remplacer le meilleur buteur de l'équipe, Khalid Boutaïb parti en Turquie, l'équipe mise sur Idriss Saadi, ancien joueur de Courtrai en Belgique. Da Costa (VAFC) et plus récemment Jonas Martin en provenance du Betis Séville ont signé avec le promu.





La L1 a besoin du Racing



Les ambitions du Racing Club de Strasbourg sont très simples. Se maintenir et pérenniser le club dans l'élite du football français. Le président, Marc Keller ainsi que ses supporters ont vécu un véritable cauchemar pendant de nombreuses années, flirtant avec le monde amateur. Aujourd'hui, c'est une vraie récompense pour cette équipe qui fait partie du gratin historique du football en France.



Homme à suivre:

L'homme à suivre pourrait être Idriss Saadi. Passé par l'ASSE, le buteur français a connu de nombreuses galères et voit enfin la lumière depuis quelques années. Prêté par Cardiff dans le championnat Belge, la saison dernière, il a effectué une très belle saison avec 14 réalisations. Strasbourg recrute là un vrai buteur, considéré comme un grand talent au début de sa carrière. Une bonne saison de sa part et le Racing devrait se maintenir. Jonas Martin, arrivé du Betis Séville a aussi une belle carte à jouer.



Avis de la rédaction:

Strasbourg se doit de rester en Ligue 1. Avec un public exceptionnel qui vit pour le football et surtout pour le Racing, les joueurs de Thierry Laurey ont tous les ingrédients pour pérenniser ce club dans l'élite et faire une belle saison. Avec un effectif intéressant, l'ancien entraîneur du Gazélec Ajaccio pourrait faire des miracles. La rédaction voit le RCS se sauver et finir entre la 12 et 14e place. Avec son public, ils peuvent faire de belles surprises.







Greg Zerbone