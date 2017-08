L1 > Marseille ambitieux jusqu'à quel point ?

L'Olympique de Marseille se présente en conquérant pour la saison à venir. Les ciel et blanc vont tenter de retrouver une place sur la scène européenne. Avec un mercato ambitieux, ils seront dangereux cette saison et pourraient même faire quelque chose de plutôt intéressant en Europa League.

Marseille débute sa saison avec la ferme intention de continuer sa belle progression. Rudi Garcia et ses hommes ont de l'ambition en Ligue 1 et comptent bien le prouver. Avec un recrutement pour l'heure de bonne facture, les Phocéens n'en ont pas fini et pourraient encore accueillir quelques noms.



En ce qui concerne les départs, le club a perdu Machach, Leya Iseka et Vainqueur de retour de prêt. Tuiloma, Fabri, Porsan-Clemente, Aloé, Diaby, Sparagna, Samba et Rabillard ont quitté le club.



Pour Bafé Gomis, il est retourné à Swansea avant de rejoindre la Turquie. Seul transfert pour le club, celui de Karim Rekik parti au Herta Berlin pour 2 M. Récemment Khaoui a été prêté au promu Troyens.



Au niveau des arrivées, le club a récupéré Steve Mandanda à Crystal Palace. Adil Rami est arrivé pour 6 M, tout comme Valère Germain en provenance de l'AS Monaco pour un montant de 8 millions d'euros.



La dernière recrue de l'OM est brésilienne et se nomme Luiz Gustavo. Le club a recruté le joueur de la Seleçao pour 8 millions d'euros au club de Bundesliga, Wolfsburg. Dernier retour de prêt, celui d'Andonyan et de Lucas Ocampos. Les dirigeants ont aussi prolongé Florian Thauvin au cours du mercato. Rudi Garcia attend rapidement l'arrivée d'un attaquant. Plusieurs noms sont cités (Bacca, Jovetic, Giroud, Kalinic...)





La LDC : la cerise sur le gâteau



Les ambitions du club devraient être assez hautes. Avec un recrutement de qualité et l'attente d'un attaquant de renom, l'OM a de quoi faire mieux que la saison passée et pourquoi pas obtenir une qualification pour la C1.



Même si la concurrence sera rude avec Paris, Monaco, Nice, Lyon, Lille ou encore Bordeaux, les Olympiens ont le potentiel pour atteindre l'objectif Coupe aux grandes oreilles. Autre objectif, aller loin en ligue Europa et l'équipe est capable de faire un beau parcours européen.



Homme à suivre:

Même si Valère Germain réalise un super début de saison, le joueur à suivre devrait être Florian Thauvin. Auteur d'une belle fin de saison et récompensé par une sélection en Equipe de France, il représente l'avenir du club et les dirigeants n'ont pas laissé passer l'opportunité de le prolonger pour les saisons à venir. Avec Payet, Sanson et même Germain il pourrait faire pas mal de dégâts dans les défenses de Ligue 1. Joueur à suivre.



Avis de la rédaction:

Poussé par un public du Vélodrome bouillant, le club pourrait bien faire son retour sur le devant de la scène nationale dès cette année. Le mercato semble intéressant et un joueur comme Valère Germain pourrait exploser aux yeux du grand public.



Seule grosse interrogation avec la charnière centrale. Certes le club a fait venir Adil Rami pour soutenir Rolando mais cela sera-t-il suffisant face aux attaquant qui composent le championnat. Réponse dans les semaines à venir. La rédaction voit le club finir entre la 3 et 4e place.



11 possible de Marseille





Greg Zerbone