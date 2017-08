L1 > Lille : L'ère Bielsa peut commencer

C'est la grosse attraction de la saison. Le LOSC va débuter son championnat le 5 août prochain. Le club a été vendu au milliardaire luxembourgeois, Gerald Lopez qui a promis de faire passer un cap à l'équipe. Outre son arrivée, les Dogues ont accueilli Marcelo Bielsa. De quoi passer une bonne saison.

C'est un tout nouveau Lille qui s'apprête à débuter une nouvelle saison en Ligue 1 Conforama. Les Dogues sont coachés par Marcelo Bielsa et ont un projet très ambitieux. L'équipe recrute des joueurs très jeunes avec un fort potentiel.



Même si on parle beaucoup de Lyon, Marseille, Paris ou encore Monaco sur le marché des transferts, le LOSC est sans contestation le club où il y a eu le plus mouvements. Un mercato plus qu'actif.



Lille a perdu de nombreux joueurs depuis début juin: Kishna de retour en prêt à la Lazio ainsi que Rony Lopes avec l'AS Monaco. L'équipe a également réalisé de nombreux prêts. Araujo (Gfco Ajaccio), Gabriel (Troyes), Butez (Mouscron), Vanbaleghem (Les Herbiers), Koné (Reims), Sunzu (Arsenal Tula) et Sliti (Dijon).



L'équipe a vendu Guillaume au SCO d'Angers ainsi que Sébastien Corchia partit du côté du FC Séville pour 5M. Arcus et le capitaine emblématique, Rio Mavuba ont aussi quitté le club. Beria a décidé de prendre sa retraite et fait désormais partie de l'organigramme du club.



Au niveau des arrivées, Lille a bien travaillé. Avec pour commencer Marcelo Bielsa, le LOSC a enrôlé le jeune Ivoirien très convoité, Nicolas Pepe pour 10 millions d'euros. Marvin Martin et Junior Tallo et Lenny Nangis sont revenus de prêt.



Le LOSC a conservé Xeka en levant son option d'achat de 5 millions d'euros. Ils ont ensuite fait venir trois Brésiliens: le premier avec Thiago Mendes en provenance de Sao Paulo pour 9M. Le second se nomme Luiz Araujo également arrivé de Sao Paulo pour 10,5M. Le troisième quant à lui, Thiago Maia pour 14 millions d'euros arrive de Santos.



Kevin Malcuit de Saint-Etienne, Ponce prêté par la Roma, Ballo_Touré (PSG), Boukholda et Dabila de l'AS Monaco ainsi que Edgar Lé, défenseur Portugais qui jouait à Belenenses ont aussi rejoint l'effectif de El Loco.



Pour finir son mercato, Lille a fait venir deux gardiens avec Koffi le Burkinabé et le Slovaque Jakubesch pour un million.





Bielsa, la jeunesse au pouvoir



Les ambitions du LOSC sont plutôt floues. Même si Marcelo Bielsa a repris l'équipe en main, l'effectif paraît très jeune peu expérimenté en Ligue 1. Avec ce mercato, Lille construit un projet sur le long terme avec des joueurs qui pourraient partir pour très cher dans quelques années. Avec le passé de Bielsa et les fonds investis par Gerard Lopez, les Dogues pourraient faire très mal cette saison. El Loco va essayer de faire progresser son groupe rapidement et faire passer un cap au club.



Homme à suivre:

Même si le club possède des joueurs de grands talents comme Bissouma ou El Ghazi, l'homme à suivre sera tous simplement Marcelo Bielsa. L'Argentin est connu pour faire de grandes choses avec des joueurs pas forcément très connus. Tout le monde le dit, l'ancien coach de l'OM fait progresser son effectif.



Plus qu'atypique, notamment avec sa glacière il sera l'attraction numéro une du club nordiste en Ligue 1 Conforama. Que va-t-il nous faire cette saison ? Personne ne peut pour le moment répondre, à part El Loco, lui-même. Son équipe sera scrutée à la loupe par les spécialistes.



Avis de la rédaction:

Il est difficile de donner un pronostic avec un effectif aussi jeune et des joueurs peu connu en France. maintenant Marcelo Bielsa est plus que compétent pour faire progresser ses jeunes et faire une grande saison avec le LOSC.



Avec un mercato très actif, mais pas forcément un gros transfert de réalisé, hormis celui de Thiago Maia, ce Lille-là devrait être séduisant et les amateurs de football vont se régaler au vu de l'effectif.



Cependant, ce club et surtout ce mercato reste pour l'heure une vraie interrogation. Lille peut faire de gros dégâts et pourquoi pas venir gêner les cadors du championnat. La rédaction pense que le LOSC terminera entre la 4e et 5e place de la Ligue 1, il est très difficile de donner le bon pronostic. On attend avec impatience la première rencontre de championnat.



Equipe probable







Greg Zerbone