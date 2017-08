L1 > Guingamp : la Ligue 1, comme un air de déjà vu

C'est une nouvelle saison qui commence pour Guingamp. L'En avant va tenter de se maintenir mais surtout de faire mieux que l'année passée. L'équipe compte sur ses recrues pour atteindre cet objectif.

L'En avant Guingamp va débuter une nouvelle saison dans l'élite. Antoine Kombouaré et ses hommes commencent à être habitués à la Ligue 1 et se sauvent toujours sans trop de difficultés. Cette saison le championnat paraît encore plus relevé avec l'arrivée d'investisseurs étrangers (Marseille, Lille...) Les Bretons vont jouer leur chance à fond et tenter de faire une belle opération.



Le club est bien structuré et le mercato est relativement calme. L'En Avant a perdu 6 joueurs: Nille de Pauw retourné en Belgique pour 350 mille euros, Sankoh à Caen, Levêque au PAOK, Bodmer à Amiens et Fernando Marçal de retour au Benfica Lisbonne.



Pour les arrivées, Guingamp s'est renforcé avec Rebocho en provenance du championnat portugais, mais aussi l'ancien joueur du SCO, Camara qui était en fin de contrat avec Derby County. Marcus Thuram, fils de Lilian a rejoint la Bretagne, tout droit du FC Sochaux. Caillard, gardien formé à Monaco et Eboa Eboa de la réserve du PSG ont signé. Dernier transfert avec Phiri de Brondby au Danemark.





En avant pour la première partie de tableau ?



Même si les objectifs ne permettront pas au club de passer un gros cap cette saison, Guingamp pourrait viser une première partie de tableau.



La saison dernière, les hommes d'Antoine Kombouaré avaient réalisé une très bonne première partie de saison avant de s'écrouler en début d'année. Un scénario que les Bretons ne veulent pas revivre.



Homme à suivre:

Le joueur à suivre pourrait se nommer Yannis Salibur. A 26 ans il montre son potentiel et est courtisé par quelques clubs. C'est lui qui devrait être le leader de l'attaque en cas de prolongation de contrat avec l'En avant.



Autre joueur qui devrait faire une bonne saison, Jimmy Briand tout comme Camara. Des joueurs coachés par un très bon entraîneur en la personne d'Antoine Kombouaré. Blas et Coco aussi sont deux jeunes avec énormément de talent.



Avis de la rédaction:

Si Guingamp joue ses matchs avec beaucoup de sérieux et une grosse envie, le club peut gêner sur un match les gosses écuries du championnats. Un recrutement discret mais intéressant et les Bretons peuvent faire quelques coups.



Le Roudourou devra pousser Antoine Kombouaré et ses joueurs afin d'accomplir de grandes choses. La rédaction miserait plus sur une place de 12-13e en fin de championnat.







Greg Zerbone