L1 > Bordeaux ne veut pas louper le wagon pour l'Europe

Bordeaux débute sa saison avec de belles promesses. Les marine et blanc ont gardé les mêmes éléments et savent comment réaliser un bon championnat. Sixième l'année passée derrière Lyon et Marseille, les joueurs du président Stéphane Martin veulent faire aussi bien, voire même mieux. Ils ont les moyens pour remplir cette mission.

C'est une saison très intéressante qui commence pour les Girondins de Bordeaux. Avec Jocelyn Gourvennec, les marine et blanc sont qualifiés pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. En championnat, ils peuvent réussir le parcours de l'année dernière qui leur avait valu au final une place européenne.



Bordeaux a vendu pas mal de joueurs: Carrasso (libre), Thelin, Crivelli (Angers), Yambéré (Dijon), Ounas (12M au Napoli), Menez (Antalyaspor), Soni (Gérone), Pallois 2M à Nantes) et Guilbert sont partis. Pour les prêts, seul Paul Bernardoni a rejoint la Ligue 2 et Clermont. Rappelons que les Bordelais cherche un attaquant, car l'Uruguayen Diego Rolan est en instance de départ.



Les arrivées ont été plutôt de qualité. Alexandre Mendy de Guingamp pour 1M. Lukas Lareger, 3,5 millions d'euros de Zulte-Waregem, Youssouf Sabaly, définitivement transféré chez les Girondins pour 4 millions d'euros.



L'équipe a également racheté le contre Jovanovic au Zenith avec 3 millions d'euros. Une grosse recrue est arrivée en la personne de Benoît Costil. Dernier point, Bordeaux devait recruter le Brésilien Wellington Silva, mais il a dû retourner au pays après un problème de santé, décelé au cours de sa visite médicale.





Bordeaux veut faire rêver Bordeaux



Cette année, les ambitions du club de Gironde sont très claires. Rejoindre les poules de C3 et jouer sa chance à fond. Pour le championnat, l'objectif est de faire aussi bien, voire même mieux que l'an passé.



Les Bordelais avaient terminé sixièmes avec 59 points au compteur. Cette saison les coéquipiers de Malcolm veulent finir à une place supérieure. Un beau défi pour les marine et blanc.



Homme à suivre:

Jocelyn Gourvennec a beaucoup d'éléments à sa disposition dont un Brésilien de 20 ans qui joue généralement à droite, à savoir Malcolm. C'est lui qui peut exploser sous les ordres de l'ancien entraîneur de l'EA Guingamp. Il y a quelques mois, le gaucher avait expliqué qu'il restait à Bordeaux afin de jouer la Coupe du monde 2018 avec le Brésil, ce qui représente un rêve pour lui.



S'il veut le réaliser, il devra faire des performances exceptionnelles en Ligue 1 Conforama. En sélection brésilienne, il y a énormément de concurrence à son poste mais en croyant en ses chances, il peut sûrement le faire. Malcolm devra donc passer un cap sous le maillot Girondin et faire une grande saison avec l'effectif de Gourvennec. Laborde aussi pourrait avoir une belle carte à jouer.



Avis de la rédaction:

La saison s'annonce vraiment passionnante pour les Girondins. Jocelyn Gourvennec et son groupe comptent bien continuer sur leur lancée de début de saison avec 5 victoires en autant de rencontres. Avec un effectif jeune mais qui connaît le championnat Bordeaux peut certainement être "l'équipe poil à grater" du championnat.



Les Girondins n'ont pas fini leur mercato et devraient sauf surprise encore se renforcer. Le coach a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs entraîneurs tricolores du moment. Le choix de Costil dans les buts à été très judicieux. La rédaction voit les Girondins de Bordeaux se situer entre la 4 et 6e place. En Europa League, cela semble un peu plus compliqué.



Equipe probable





Greg Zerbone