L'OM parmi les prétendants pour André Silva

Selon les informations de Record, de très nombreux clubs sont venus aux renseignements concernant André Silva, l'attaquant du FC Porto. Âgé de vingt et un ans, il a inscrit 10 buts en 16 rencontres, depuis le début de la saison, et le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, WBA, l'OM, Montpellier, Bordeaux, l'Atalanta, Arminia Bielefeld, ou encore l'Ajax Amsterdam, sont notamment en course pour le recruter. Le Daily Star indique quant à lui que les Merengues sont prêts à mettre 58 millions d'euros sur la table pour le recruter. Cela devrait dès lors être très compliqué pour les clubs français.