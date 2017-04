L'OM n'a pas reçu d'invitation pour l'Emirates Cup

Si Dimitri Payet et Morgan Sanson font leurs matchs, on ne peut pas dire que le recrutement hivernal, pourtant très onéreux, ait amélioré les résultats de l'équipe. Or le classement pourrait avoir des incidences sur la prochaine préparation estivale.



Selon les informations obtenues par La Provence, l'OM ne devrait pas donner suite à la possibilité de faire une tournée à l'étranger, l'été prochain. Le staff souhaiterait attendre 2018, pour cela, et la possible participation au tour préliminaire va aussi dans ce sens. Enfin, le club ne participera pas à l'Emirates Cup car il n'a tout simplement pas reçu d'invitation, au contraire de ce qu'annonçait L'Équipe.