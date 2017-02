L'OM enfin vers l'avant ?

L'Olympique de Marseille reçoit Guingamp ce soir (21h00) pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Après sa défaite face à Metz vendredi, les choix de Rudi Garcia ont posé des questions mais le coach Marseille va continuer le turn-over.





Rudi Garcia, le coach de Marseille, a indiqué, avant le match de Guingamp ce mercredi, qu'il continuerait le turn-over de l'effectif olympien. Ce soir face à Guingamp, l'OM veut se reprendre après sa sortie de route vendredi à Metz. Les choix de Rudi Garcia ont posé des questions chez les supporters du club phocéen, pourquoi un turn-over à ce moment de la saison. Une défaite qui a déçu les fans de l'OM, alors que l'équipe était sur deux victoires en championnat et en Coupe de France face à Lyon. Ce soir, face à Guingamp qui n'a pas gagné en Ligue depuis le 17 décembre, Marseille devra sortir du terrain avec une victoire. Une défaite ce soir et l'Europe pourrait s'éloigner pour l'Olympique de Marseille. À noter le retour dans le groupe de Lassana Diarra qui n'a plus joué depuis le 21 décembre en championnat. Du côté des Guingampais, ils voudront se mobiliser et jouer le coup à fond du côté du Stade Vélodrome. « Une grosse grosse déception, peut-être la plus grosse de la saison », ce sont les mots de Christophe Kerbrat après la défaite face à Caen. Une mobilisation générale pour enfin gagner en Ligue 1. Guingamp n'a pas perdu toute ambition de regarder vers l'avant et pourquoi pas accrocher l'Europe en fin de saison...





Les groupes



Marseille : Samba, Pelé - Sakai, Doria, Rekik, Rolando, Bedimo, Fanni - Cabella, Sanson, L.Diarra, Sertic, Vainqueur, M.Lopez, Zambo Anguissa - B.Sarr, Payet, B.Gomis, Thauvin



Guingamp : Johnsson, Guivarch - Kerbrat, Martins Pereira, Lévêque, Sorbon, Sankoh - Deaux, Didot, T.Giresse, Bodmer, Blas - De Pauw, A.Mendy, Briand, Coco, Salibur, Benezet





La statistique du match



Marseille a perdu 3 de ses 4 derniers matches de L1 (1 victoire), soit autant que lors des 15 précédents (7 victoires, 5 nuls).



NICOLAS PELLETIER