L’OM dans la course pour un attaquant de Ligue 1

C'est la petite bombe mercato du jour pour l'Olympique de Marseille. D'après les informations de Bild, l'OM serait en pole pour Martin Braithwaite, le joueur de Toulouse.

D'après Bild, l'OM veut recruter Martin Braithwaite, auteur de 35 buts et 11 passes décisives en 135 matches de L1. Marseille cherche depuis plusieurs semaines la piste d'un second attaquant et pourrait donc être tenté par l'attaquant de Toulouse. Mais cette piste vient remettre en cause celle de Valère Germain qui est pourtant annoncé très proche de l'Olympique de Marseille.



Ce jeudi, Bild est affirmatif, l'OM serait dans la course avec le club anglais de West Ham pour s'offrir les services Martin Braithwaite. Le joueur de 26 ans était aussi pisté par le FC Cologne, qui va normalement perdre Anthony Modeste, et qui était sur ce dossier pour renforcer son secteur offensif.



Interrogé sur son avenir, le Scandinave n'a rien lâché : "Il y a beaucoup de spéculations. Je ne veux pas faire de commentaires sur des clubs ou des rumeurs". Le joueur est actuellement sous contrat avec Toulouse jusqu'en juin 2019 mais dispose d'un bon de sortie pour un montant minimum de 10M d'€.NP