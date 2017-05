L'OL sur tous les fronts pour remplacer Lacazette

Le départ d'Alexandre Lacazette est acté depuis plusieurs jours, ce qui oblige la direction de l'OL à partir à la recherche d'un nouveau buteur. Ce dernier aura la lourde tâche de remplacer l'international français qui va laisser un gros vide.

C'est le plus gros chantier pour le mercato de l'OL cet été. Trouver un attaquant qui va permettre d'"oublier" Alexandre Lacazette, un enjeu qui s'annonce très important pour l'avenir du club qui étudie actuellement deux pistes. La première c'est Bertrand Traoré qui est aussi pisté par Chelsea. Actuellement à l'Ajax d'Amsterdam, les dirigeants de l'OL sont tombés sous son charme lors de la confrontation en Ligue Europa même s'ils le suivent depuis plusieurs mois. La concurrence est importante sur ce dossier qui est estimé entre 15 et 20 millions d'euros. L'argent, Lyon va en recevoir du nouveau club de Lacazette, il faut juste attendre la signature.



La deuxième piste est plus construite que la première et semble plus réalisable pour le directoire de l'OL. Celle qui mène à Javier Hernandez (28 ans) qui est actuellement sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2018 et qui pourrait correspondre au profil souhaité par Bruno Genesio.



Enfin, le quotidien L'Équipe évoque dans ses colonnes aujourd'hui plusieurs autres pistes comme celle de Valère Germain qui a réalisé une très belle saison avec l'AS Monaco. Mais Lyon pourrait aussi s'appuyer sur deux pépites du centre de formation, Amine Gouiri (17 ans) et Myziane Maolida (17 ans) pourraient faire l'affaire pour la saison prochaine en prenant exemple sur l'AS Monaco qui montre qu'un club peut réussir avec des jeunes joueurs.