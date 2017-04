L'OL privé de Lacazette et Fekir, contre un Monaco qui récupère Fabinho

L'Olympique Lyonnais sera amoindri pour la réception de l'AS Monaco, ce dimanche pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. En plus du forfait d'Alexandre Lacazette, Bruno Genesio est privé de Nabil Fekir (cheville) et Jérémy Morel (repos). Rachid Ghezzal et Emanuel Mammana manquent aussi à l'appel. Bonne nouvelle en revanche avec les retours de Rafael et Memphis Depay.



Le groupe : Gorgelin, Lopes - Diakhaby, Nkoulou, Rafael, Rybus, Yanga Mbiwa - Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Memphis, Mateta, Memphis, Valbuena.



A l'inverse, Monaco récupère une force vives. Suspendu contre le Borussia Dortmund, Fabinho revient dans le groupe. Pour le reste, seul Djibril Sidibé manque à l'appel, le latéral restant convalescent à la suite de son opération de l'appendicite.



Le groupe : De Sanctis, Subasic, Sy - Diallo, Glik, Jemerson, Jorge, Mendy, Raggi, Touré - Bakayoko, Dirar, Fabinho, Lemar, Moutinho, N'Doram, Silva - Cardona, Falcao, Germain, Mbappé.