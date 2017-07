L'OL présente Marcelo

Arrivé en provenance du Besiktas Istanbul, le Brésilien Marcelo (30 ans) a été présenté ce lundi aux médias. Il vient de signer un contrat de trois ans en faveur de l'Olympique Lyonnais.

Le nouveau défenseur du club rhodanien a livré ses premières impressions en conférence de presse. "Je sais que beaucoup de joueurs brésiliens ont écrit l'histoire de l'OL. Je sais aussi que des joueurs comme Cris sont ensuite revenus travailler au club. Je n'oublie pas Juninho évidemment. Je vais faire au mieux pour me rapprocher d'eux (...) Tout le monde connaît l'OL au Brésil vu les joueurs qui sont passés ici. Besiktas est un grand club turc. J'ai été très heureux là-bas mais l'OL est une belle opportunité pour mon futur. C'était important pour moi de venir à Lyon et en Ligue 1 pour avoir plus d'exposition et peut-être avoir une convocation en équipe nationale", a souligné le Brésilien.