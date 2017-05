L'OL ouvre le dossier Kevin Gameiro

Le départ d'Alexandre Lacazette pendant le mercato estival est désormais acté pour l'OL qui va donc devoir recruter un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Le profil de Kevin Gameiro intéresse en interne.

La vente d'Alexandre Lacazette à l'Atlético Madrid n'est toujours pas officielle, que l'OL pense déjà à son futur attaquant. Pour Genesio, un profil se dégage : "On veut un joueur qui dispose d'une bonne expérience et qui a de la personnalité." Avec normalement l'arrivée de Lacazette à la pointe de l'Atlético Madrid, la concurrence va se renforcer pour Kevin Gameiro, le départ de l'international français est envisageable et son profil intéresse l'OL.



Mais si Gameiro est vendu, cela veut dire que le club de la capitale, garde Griezmann et ce dernier point pourrait bloquer la vente du joueur. Griezmann est annoncé très proche de Manchester United, c'est donc un point négatif dans le dossier de Lyon, si les dirigeants veulent faire signer Gameiro. Un dossier complexe pour l'OL, surtout au regard de sa clause libératoire, qui est estimée à quarante millions d'euros. N.P