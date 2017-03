L'info mercato de la semaine : Mandanda proche d'un retour à Marseille

C'est une information du site FootMercato, qui affirme que Steve Mandanda est très proche d'un retour à l'OM lors du prochain mercato estival. Un protocole d’accord aurait été signé, voici les dessous du dossier.

Interrogé sur RMC, il y a quelques semaines, Mandanda avait confié qu'il n'avait pas fermé la porte à un retour à l'OM. "Même s'il y avait eu des contacts, je ne le dirais pas. Non, il n'y a pas eu de contact direct. Après j'ai un agent qui travaille, avec lui on a un accord. S'il doit se passer quelque chose, ça sera avec grand plaisir car j'ai un attachement à l'OM qui est énorme. La France, si je dois y retourner c'est à Marseille et pas ailleurs."



Selon les informations du site FootMercato, les deux parties ont conclu un protocole d'accord pour un retour l'été prochain à Marseille. Cet accord comprend un contrat de trois années et une reconversion dans l'organigramme du club phocéen, dans le staff ou comme entraîneur des gardiens. Ce protocole d'accord doit aussi être accepté par Crystal Palace lors du prochain mercato, le portier de l'équipe de France est toujours sous contrat jusqu'en 2019 avec le club anglais. Marseille pourrait donc voir encore une fois un retour pour le prochain mercato après celui de Dimitri Payet cet hiver.



NICOLAS PELLETIER