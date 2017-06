L'énorme budget du PSG pour son recrutement

Le PSG est encore prêt à dépenser des sommes folles pendant les deux mercatos qui arrivent malgré les mauvais résultats cette année, le club veut continuer d'additionner les stars du football sur la feuille de match. Il faudra maintenant espérer pour le club de la capitale que les résultats suivront...

Après avoir été éliminé en Ligue des Champions dans un match qui aura marqué l'histoire du football et déchu de son titre de champion de France par l'AS Monaco, le PSG veut continuer son projet pour s'attacher les services des grandes stars du football mondial. C'est dans ce sens, que le Parisien révèle dans son édition du jour, le budget incroyable du PSG pour les deux prochains mercatos (été 2017 et hiver 2018).



D'après le journal, 220 M€ sont prêts à être dépensés par le club de la capitale pour attirer les meilleurs joueurs de la planète football. Lorsque le club regarde le marché, la plus grosse partie de cette enveloppe sera normalement utilisée pendant cet été pour permettre de faire venir plusieurs joueurs. Même si le club ne pourra pas attirer Neymar ou CR7, avec cette enveloppe des pistes prestigieuses sont étudiées comme Aubameyang et Sanchez.



Avec l'arrivée d'Antero Henrique du FC Porto, Paris devra aussi se concentrer pour trouver des nouveaux talents du football mondial, il est connu pour être un bon dénicheur, reste à savoir ce qu'il va trouver pour le PSG...NP