L'effectif de Monaco épié par les grands d'Europe

Deux formations de Premier League étaient, selon le Daily Mail, dans les tribunes du stade Louis-II lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre Monaco et Manchester City.



Gilles Grimandi et Marcel Bout ont représenté Arsenal et Manchester United. Les deux scouts ont surveillé les performances de Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Kylian Mbappé. Il ne fait aucun doute que les trois joueurs seront très courtisés lors du prochain mercato estival.