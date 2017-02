L'avant-match du classico en direct sur Sport.fr jusqu'à dimanche soir !

Suivez en direct sur Sport.fr l'avant-match du classico pendant le week-end jusqu'au coup d'envoi du match dimanche soir. Coulisses, rumeurs, informations, vidéos, images...

13h56 - Bengous est prêt pour le classico !







12h07 -Les maillots du PSG servent de paillassons à l'entrée de la boutique des supporters de l'OM...



Quand des maillots du PSG servent de paillassons à l'entrée de la boutique des supporters de l'OM... pic.twitter.com/kJTrerm0ky — Actu Foot (@ActuFoot_) 23 février 2017





11h40 - Trapp évoque le classico sur le site du club

"C'est un match très particulier. Je le sais, je suis devenu parisien et je sais ce que ça représente. On joue à l'extérieur, ce ne sera pas simple, c'est le Clasico, ce n'est jamais un match comme un autre. Ce n'est pas juste un match à gagner, on sait que c'est important pour les supporters, et ils seraient heureux de nous voir gagner", a déclaré le portier parisien du le site du club.



11h00 - Marseille prévient ses supporters







09h30 - Les statistiques d'avant-match







NICOLAS PELLETIER