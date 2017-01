L'ASSE recrute Anthony Mounier

En quête d'un joueur offensif pour la seconde partie de saison, le club forézien a officialisé ce vendredi la venue d'Anthony Mounier en provenance de Bologne. Le joueur de 29 ans s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Malgré la réticence de ses supporters à l'idée de voir débarquer un ancien Lyonnais, l'AS Saint-Etienne a confirmé aujourd'hui le renfort d'Anthony Mounier. Le milieu offensif/attaquant de Bologne, passé également par Nice et Montpellier, débarque dans le Forez via un prêt assorti d'une option d'achat.



"Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE. J'ai été bien accueilli par les dirigeants du club et suis pressé de rencontrer mes nouveaux coéquipiers afin de démarrer cette nouvelle aventure. Dès cet après-midi, je vais partir en direction de Toulouse. Une deuxième partie de saison excitante nous attend", a confié la première recrue hivernale des Verts, qui portera le numéro 26.



Arrivé en 2015 derrière les Alpes, le natif d'Aubenas n'a pas beaucoup joué cette saison, avec 2 buts en 8 matches toutes compétitions confondues. Sa polyvalence doit permettre à la formation de Christophe Galtier de pallier aux indisponibilités de Robert Beric, Oussama Tannane et Alexander Söderlund.