l'ASSE ne comprend pas les propos de l'Equipe

Les dirigeants de l'ASSE ont adressé un communiqué vis-à-vis de l'Equipe en expliquant que le club n'était pas satisfait de l'article écrit un journaliste du quotidien. Un article à propos de la relation "plutôt houleuse" entre les patrons du club et le nouveau coach Oscar Garcia.



"L'AS Saint-Etienne déplore l'article calomnieux de L'Equipe paru ce jour et dont le seul objectif est de dénigrer le club. Il ne s'agit pas d'un article d'information écrit dans les règles de l'art avec la rigueur journalistique qui doit caractériser L'Equipe mais d'une succession d'affabulations. L'ASSE dément vivement tous les éléments publiés et s'interroge sur les motivations de l'auteur de ce texte mensonger. Hier, L'Equipe avait déjà diffusé de fausses informations concernant l'état de santé de deux joueurs. Aucune information parue dans L'Equipe n'a été vérifiée auprès de la direction de l'ASSE ou de son staff", explique l'ASSE dans un communiqué.