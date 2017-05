L'ASSE fait le forcing pour attirer Claude Puel

Après une première saison globalement réussie avec une 8e place en Premier League et une finale de League Cup perdue contre Manchester United, Claude Puel va-t-il se laisser tenter par un retour en France ? Selon Le Progrès, l'entraîneur de Southampton serait la grande priorité des dirigeants de l'AS Saint-Etienne pour remplacer Christophe Galtier. Sous contrat avec les Saints, le technicien français sera néanmoins difficile à déloger cet été et les Verts étudient en parallèle les dossiers menant à Fabio Celestini, Antoine Kombouaré et Paul Le Guen.