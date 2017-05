L'arrivée de Lacazette à l'Atlético renforce la piste d'un départ de Gameiro à Marseille

Kevin Gameiro, actuel attaquant de l'Atlético Madrid, pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato. Une piste d'autant plus crédible que Lacazette a trouvé un accord pour rejoindre les Colchoneros.

Kevin Gameiro, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, pourrait rejoindre le club phocéen dès le prochain mercato. D'après les informations du Mundo Deportivo, l'Atlético va être normalement forcer à vendre pour pouvoir recruter en attendant la décision du Tribunal arbitral du sport.



Le journal affirme donc que l'Olympique de Marseille veut attirer l'international français pour venir animer son secteur offensif. Plusieurs propositions sont arrivés pour le joueur, de Chine et du FC Séville, son ancien club.



Douze mois après son arrivée à Madrid, ce départ pourrait être le résultat d'un énorme échec pour Kevin Gameiro qui réalise pourtant une assez bonne saison à la pointe de l'attaque des Colchoneros. Un but toutes les 146 minutes, Kévin Gameiro est l'attaquant de l'Atlético Madrid le plus prolifique, devant Antoine Griezmann (1 but toutes les 172 minutes).



Pour rappel, Kévin Gameiro partage le même agent que Rudi Garcia mais dans une interview, il y a plusieurs mois, l'attaquant déclarait : "Signer à l'OM ? C'est très compliqué. J'ai joué au PSG, je suis supporter parisien. C'est très compliqué d'aller à Marseille. Aujourd'hui, je suis en Espagne et j'aimerais finir ma carrière là-bas."