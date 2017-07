L'arrivée de Lacazette à Arsenal pousserait Giroud dans les bras de Marseille

D'après le Telegraph, l'OM gagne peu à peu en confiance, en ce qui concerne la signature d'Olivier Giroud. Le média indique que les dirigeants phocéens pensent être en pole, pour obtenir son renfort, et qu'un accord pourrait être trouvé pour un montant de 28 millions d'euros, plus des bonus. Pour rappel, la signature d'Alexandre Lacazette devrait pousser l'ancien Montpelliérain à considérer un départ, cet été. Everton serait toutefois encore en course pour le recruter, alors que Romelu Lukaku s'apprête à signer à Manchester United.