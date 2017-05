Hier soir, lors de la fête de fin de saison après le match d'Angers, les supporters de l'OGC Nice ont demandé le retour d'Hatem Ben Arfa à Nice pour la prochaine saison.

Ambiance 🔥malgré la défaite +chant "Hatem on t'aime, Hatem on t'adore" et ce petit "message reçu" de #RIVERE 😁#BENARFA #OGCNice 🔴⚫️ @ogcnice pic.twitter.com/SG5LivOyH6