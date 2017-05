L'agent de Verratti met la pression sur Paris

Encore une sortie médiatique pour l'agent de Marco Verratti, cette fois, il charge le club parisien et met une grosse pression sur les dirigeants. Un bon moyen pour ouvrir la porte à un départ ?

"Pour le moment il y a l'obstacle insurmontable qui est le PSG. Pour le club il est indispensable. Le PSG veut continuer avec Verratti donc pour le moment il y a peu de chances de le voir ailleurs qu'à Paris. Mais s'il doit rester à Paris, il doit être considéré comme le joueur le plus important, et pas le dernier."



"Une chose doit être dite. Marco a 24 ans et doit gagner comme les champions. Si on pense que la L1 est l'objectif, on se trompe", a assuré Donato Di Campli.