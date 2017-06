L'agent de Verratti charge encore une fois Paris

Une nouvelle sortie pour l'agent de Marco Verratti, Donato Di Campli dans les colonnes de Tuttosport. Dans cet entretien, il n'est pas tendre avec le PSG...



"Il est désormais clair que l'argent ne suffit plus, il faut être séduisant et, sur les quatre-cinq dernières années, le PSG n'a pas fait grand-chose pour augmenter son potentiel de séduction. La Juventus attire beaucoup plus, parce que les champions sont attirés par les équipes qui gagnent", a-t-il indiqué.