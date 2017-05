L'agent de Ruffier sort du silence

Suite aux rumeurs des derniers jours, l'agent de Stéphane Ruffier, Patrick Glanz, a pris la parole dans le média But Football Club!. La situation du portier stéphanois n'est pas différence de celle des derniers mercatos.



"Chaque année, Stéphane tient le même discours. Si un grand club vient, il sera attentif comme tous les joueurs de la planète le sont durant le mercato, a-t-il expliqué. Maintenant, je tiens à préciser que deux clubs anglais m'ont contacté récemment et que nous n'avons pas donné suite, comme c'est déjà arrivé par le passé. Stéphane a prolongé en novembre dernier jusqu'en 2021, il lui reste quatre ans de contrat, et il n'est pas question pour lui de partir huit mois plus tard même s'il doit gagner quelques euros de plus."