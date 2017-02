L'agent de Dzeko laisse peu d'espoir aux Marseillais

Interrogé par ESPN, l'agent d'Edin Dzeko, Silvano Martina a évoqué son avenir. A priori, le Bosnien n'a pas l'intention de rejoindre le Real Madrid... en encore moins l'Olympique de Marseille. "Edin est déjà dans un grand club. Rome a un super propriétaire, une énorme base de fans et je ne vois aucune raison de changer de club si vous êtes déjà dans une bonne place", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "L'équipe joue pour lui et Luciano Spalletti le laisse libre de jouer son jeu. Même dans les matchs où il n'a pas marqué, il a très bien joué. (...). Le club a mis leur confiance en lui et il veut montrer ce qu'il peut faire."