L'agent de Betrand Traoré sort du silence

Auteur d'une très belle saison avec l'Ajax, Bertrand Traoré est un joueur convoité notamment par Lyon. Prêté par Chelsea, le joueur formé à l'AJ Auxerre a besoin de connaître son rôle au sein d'un club.

"Bertrand a besoin de stabilité. Quand il joue à Chelsea, on dit que c'est un joueur de prêt, et quand il est en prêt, on dit que c'est un joueur de Chelsea. Pour qu'il franchisse un palier, il faut qu'il évolue dans un club performant qui joue au ballon. C'est pour cela que Bertrand a besoin de garanties sportives et aussi de discuter avec un entraîneur qui saura utiliser au mieux ses qualités, notamment devant le but C'est ce qu'a déclaré l'agent de Bertrand Traoré à Foot Mercato.