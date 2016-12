L'affaire du Grand Stade de Lille rebondit

Selon La Voix du Nord, une nouvelle enquête pour corruption et trafic d'influence dans l'attribution de la construction du Grand Stade a été lancée. Trois perquisitions auraient eu lieu jeudi matin, notamment dans une agence d'Eiffage Travaux public, près d'Arras. Elles auraient été diligentées par le juge Jean-Michel Gentil, en charge du dossier. Celui-ci aurait également demandé au procureur de la République d'élargir l'enquête à des faits de corruption et de trafic d'influence. La Métropole européenne de Lille avait récemment été mise en examen en tant que personne morale dans cette procédure ouverte en 2014. Les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi la Métropole avait retenu le projet d'Eiffage beaucoup plus cher que celui de Bouygues pour construire l'enceinte alors même que son dossier avait été, dans un premier temps, moins bien noté que celui de son concurrent.