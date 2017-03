L'adaptation parfaite de Sanson à Marseille

Il a été recruté pour 12 millions d'euros cet hiver par l'Olympique de Marseille et connaît une adaptation parfaite avec son nouveau club. Hier, après la rencontre face à Lorient, le milieu de terrain était très satisfait de son match.

"C'est une fierté de marquer pour l'OM, un premier but dans un nouveau club c'est une petite pression, j'attaquais les matchs pour gagner et marquer, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas marqué, même avec Montpellier", a affirmé le milieu de terrain en zone mixte. Pour rappel, Morgan Sanson c'est : 22 ans, 7 matchs et 1 but en L1 avec Marseille cette saison.



NP