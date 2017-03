Krychowiak va se battre pour retrouver sa place

Même si Paris réalise une bonne saison, tout n’est pas rose dans la capitale surtout pour le Polonais Grzegorz Krychowiak. Arrivé de Séville pendant le mercato estival pour une somme avoisinant les 35 millions d’euros, l’ancien joueur du Stade de Reims se pose des questions sur sa situation actuelle.



En manque de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain d'Unai Emery, Krychowiak qui n'a toujours pas trouvé sa place dans l'effectif parisien est revenu sur sa situation dans une interview donnée au média Polonais, sport.PL.



Dans celle-ci, il se confie et explique qu'il traverse une période difficile de sa carrière. Il est vrai que le bilan à la mi-saison reste bien mince pour le natif de Gryfice (Pologne). 10 apparitions, dont 6 comme titulaire, la dernière en date contre Niort en Coupe de France.



Malgré ces chiffres négatifs, le milieu de terrain de 27 ans indique qu'il reste combatif et va continuer à travailler afin d'être meilleur sur le terrain et gagner sa place dans le 11. Une situation complexe pour l'ancien Sévillan qui souhaite se battre jusqu'au bout et ne pense pour le moment pas à quitter la capitale. « Je suis venu ici pour jouer et je ne vais pas rendre les armes au bout de six mois. Ce n'est pas pas dans mon tempérament. » a-t-il déclaré.



GZ