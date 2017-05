Koscielny ne dit pas non à l'OM

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l'OM, le défenseur central d’Arsenal ne serait pas contre l’idée de rejoindre le club phocéen lors du prochain mercato.

"Marseille ? Je l'ai lu... On me l'a dit, mais rien n'est fait. J'ai demandé à mon conseiller de ne pas me parler de l'OM car je suis concentré sur la fin de la saison avec Arsenal et c'est le minimum de considération que je veux avoir en vers l'équipe. Ca peut être le désir de retrouver la Ligue 1, mais il y a beaucoup de points d'interrogations, car ce n'est pas facile de jouer 7 saisons de suite à Arsenal et repartir en France. Ça sera un choix basé sur la vie, hormis le foot, qui sera capital pour la suite de ma carrière."