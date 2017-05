Koscielny confirme une approche de Marseille

Alors que le nom de Laurent Koscielny circule avec insistance dans les couloirs du Stade Vélodrome, Arsenal n'a pas forcément l'intention de se séparer de l'international français cet été. Lors d'un entretien accordé à SFR Sport, le principal intéressé a toutefois évoqué sa situation personnelle et l'intérêt des dirigeants marseillais. "On m'en a parlé, mais il n'y a rien de concret (...) Ça peut être une envie de revenir en France, mais il y aura beaucoup de questions qui seront posées, car ce n'est jamais simple d'être dans un club comme Arsenal après 7 ans et de revenir en France. Ça sera des choix de vie, hors foot, qui seront importants à avoir pour la suite de ma carrière", a expliqué le défenseur central des Gunners.