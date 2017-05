Kombouaré à Saint-Étienne, c'est loin d'être fait

Antoine Kombouaré est la piste prioritaire de l'ASSE pour prendre la relève de Christophe Galtier à la fin de la saison. Mais le président de l'En Avant Bernard Desplat ne veut pas le laisser partir.

C'est le dossier chaud de ce mercato d'été, qui va prendre la place de Christophe Galtier à la tête de l'ASSE. Un challenge très difficile pour son successeur et depuis plusieurs jours, le nom d'Antoine Kombouaré est évoqué. Mais d'après les informations de L'Équipe, ce transfert est loin d'être réalisé.



Les négociations ont pourtant bien commencé entre Saint-Étienne et Kombouaré, le coach de l'En Avant était même content d'être le favori pour entraîner l'ASSE. Mais son

président Bernard Desplat ne veut pas le lâcher à la fin de la saison. Pour faire venir l'ancien technicien du PSG, les Verts vont devoir payer une indemnité à Guingamp pour libérer Kombouaré de ses deux dernières années de contrat.



Mais depuis hier, le président de guingampais affirme qu'il existe aucune négociation pour faire venir Kombouaré à l'ASSE. "La porte est fermée, indique-t-il dans L'Équipe. Antoine ira au bout de son contrat. Si Saint-Étienne cherche à entamer des discussions officielles, ça sera un non catégorique. De toute façon, Antoine n'est pas comme ça. Il est heureux ici et on est très heureux avec lui. Moi, je suis fan de Wayne Rooney et ce n'est pas pour autant qu'il viendra à Guingamp."



Si la situation ne s'améliore pas dans les jours qui arrivent, Saint-Étienne va devoir trouver un autre successeur pour prendre la suite de Christophe Galtier à la tête des Verts. Pour rappel, le président de l'ASSE a affirmé avoir reçu 50 candidatures...



N.P