Kombouaré parle de l'avenir de Jimmy Briand

Antoine Kombouaré a fait le point sur l'avenir de Jimmy Briand, dont le contrat se termine à la fin de cette saison.



Le technicien de Guingamp annonce que l'attaquant tricolore prolongera vraisemblablement l'aventure en Bretagne. "On est en train de travailler dessus, et c'est en bonne voie. C'est pour ça que je m'avance un peu, même si on attend que cela soit signé. Mais il y a la parole, et c'est important", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Ouest-France.