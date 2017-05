Kombouaré n'ira pas à Saint-Étienne

Après Bertrand Desplat, Antoine Kombouaré est sorti du silence pour réagir à l'intérêt porté par Saint-Etienne.



Interrogé en conférence de presse sur son avenir à Guingamp, le Kanak a confirmé qu'il n'ira pas dans le Forez. "Je vais répondre une bonne fois pour toutes à ces questions. Beaucoup de clubs m'ont sollicité, dont Saint-Étienne. Mais je n'ai pas eu de contacts directement avec eux. J'ai tout botté en touche parce que j'ai un contrat et que je suis très content ici. Si on parle de nous, c'est parce qu'on a fait une bonne saison. On travaille pour la saison prochaine."