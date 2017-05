Kluivert veut recruter trois stars pour sauver sa place

Patrick Kluivert vit normalement ses derniers jours comme directeur sportif du PSG. Mais le directeur du football pense que rester à Paris, la saison prochaine, est encore possible. Pour cela, il essaye d'attirer les grands joueurs avec trois noms importants pour la suite.

L'ancienne gloire de l'Ajax Amsterdam ne veut pas finir sa saison sur une mauvaise note et pense qu'un gros recrutement est encore possible cet été pour la saison prochaine du PSG. D'après l'Équipe, le directeur sportif commence les grandes manoeuvres depuis plusieurs jours avec un seul objectif, faire venir trois stars lors du mercato estival.



Il y a bien évidemment, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, qui est proche d'un accord avec le club de la capitale mais Patrick Kluivert enchaîne aussi les rendez-vous pour attirer deux autres pistes, validées par Unai Emery.



Aubameyang au PSG, c'est chaud !



La première piste, mène au Chilien Alexis Sanchez qui est libre de tout contrat en 2018 et Paris pourrait sortir plusieurs millions d'euros pour attirer l'ancien joueur du FC Barcelone. La concurrence sera très présente sur ce dossier avec notamment le Bayern et Chelsea.



Sanchez parlera de son avenir en fin de saison



Enfin la dernière piste est celle d'un latéral gauche et Paris veut encore prendre un joueur à Wolfsbourg, après avoir attiré Draxler cet hiver. Kluivert veut recruter Ricardo Rodriguez, âgé de 24 ans, l'international suisse (45 sélections, 1 but) est déjà en contact avec le PSG par l'intermédiaire de son agent. Reste à savoir si Patrick Kluivert signe là sa sortie ou veut montrer qu'il est capable de rester au PSG...



N.P