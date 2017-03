Kluivert recadre les employés du club dans un mail qui a fuité

Patrick Kluivert a adressé un mail à l'ensemble des collaborateurs du PSG pour demander de moins divulguer des informations dans la presse et promet des sanctions. Depuis son arrivée dans la capitale, le directeur du football est très fragilisé en interne.

Voici le mail dévoilé dans le quotidien L'Equipe



"Chers collaborateurs, Jean-Claude Blanc avait pris la peine de rappeler expressément, il y a un an et demi, à tous les collaborateurs du club, leur obligation de réserve et de confidentialité. Travaillant au quotidien au plus près du groupe sportif, vous êtes tout particulièrement exposées aux sollicitations qu'il avait évoquées et donc particulièrement concernés par ces obligations. Vous savez que la vie du groupe professionnel doit être protégée, ce qui s'y passe au quotidien ne doit en aucun cas être commenté ou partagé vers l'extérieur. Seule la communication institutionnelle a cette vocation. Toute entorse au strict respect de ces obligations est susceptible de nuire à l'équilibre du groupe et à l'image du club et de donner lieu à des sanctions".