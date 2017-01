Kluivert justifie son mercato à 80 millions d'euros

Le PSG a officiellement présenté à la presse ses trois recrues de l'hiver, Julian Draxler, Gonçalo Guedes et Giovani Lo Celso. Kluivert a dépensé 80 millions d'euros pour ces renforts.

Le PSG a officiellement présent lundi ses recrues hivernales. Le directeur du football du club, Patrick Kluivert a exprimé sa satisfaction et justifié ses choix, qui auront coûté près de 80 millions d'euros au total, avec Julian Draxler (environ 36 millions), Gonçalo Guedes (environ 30 millions + 7 en bonus) et Giovani Lo Celso (environ 10 millions).



"Oui, c'est beaucoup d'argent mais les joueurs méritent ce prix. C'est cher, tout le monde pense que le PSG a beaucoup d'argent. Le plus important, c'est ce qu'ils nous apportent précisément", a confié le Néerlandais. Au rayon des départs, le prêt de Jesé à Las Palmas devrait se concrétiser et le jeune Lorenzo Callegari pourrait être prêté au Genoa.