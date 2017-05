Kita veut amener Nantes dans une autre dimension

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a de l'ambition pour son club. Il souhaite remettre le FCN sur la scène européenne. Pour cela, il a un objectif construire un nouveau stade.

"Cela fait dix ans que je dis qu'il faut un stade. Bordeaux, Lens, Lyon, Lille, Nice Beaucoup de clubs en ont un nouveau. C'est essentiel si nous voulons exister au niveau européen, a expliqué Kita. Aujourd'hui, la Beaujoire ne répond plus aux normes de l'UEFA et de la FIFA. Il nous faut un stade de 40.000 places, sur le site actuel, car il est déjà desservi. C'est un cap très important pour le club. Aujourd'hui, on ne demande rien si ce n'est de nous permettre de le construire. On peut l'autofinancer." Une explication auprès de Sud-Ouest.