Kévin Trapp évoque la rencontre face à Marseille

À deux jours du classico entre l'Olympique de Marseille et le PSG, Kévin Trapp, le gardien parisien a évoqué la rencontre et l'ambiance particulière autour de ce match sur le site du club.

"C'est un match très particulier. Je le sais, je suis devenu parisien et je sais ce que ça représente. On joue à l'extérieur, ce ne sera pas simple, c'est le Clasico, ce n'est jamais un match comme un autre. Ce n'est pas juste un match à gagner, on sait que c'est important pour les supporters, et ils seraient heureux de nous voir gagner", a déclaré le portier parisien du le site du club.



