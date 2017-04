Karl Toko Ekambi : "Notre priorité, c’est surtout d’arrêter cette mauvaise série"

Angers affronte l'OL ce soir pour l'ouverture de cette 35e journée de Ligue 1. Buteur mardi en coupe, Karl Toko Ekambi a répondu à quelques questions sur le site du club.

"Face à Lyon, on va essayer de s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien en coupe pour réussir à prendre ces points qu'il nous reste à prendre afin d'être plus sereins sur les derniers matchs. Notre priorité, c'est d'arrêter cette mauvaise série. On est capable de faire beaucoup de bonnes choses mais ce serait bien d'arrêter cette série parce que ça ne nous ressemble pas par rapport au contenu des matchs. On veut revenir dans le positif et prendre ce ou ces points qui nous feraient du bien."



"On arrive à les inverser quand on fait plus d'efforts que dans les matchs précédents, quand le collectif fait les choses ensemble. C'est ce qu'on sait faire de mieux ici. Dans les phases de transition, quand on se sent fort on est bien sur le terrain. C'est comme ça qu'on gagne. Le plus dur va être de répéter cela pendant 90 minutes."