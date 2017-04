Kappa devient le nouvel équipementier du FC Lorient

C'est officiel depuis quelques heures, Kappa devient le nouvel équipementier du FC Lorient dès la saison prochaine avec un contrat jusqu'en 2022.

La marque italienne et le club morbihannais ont annoncé ce mercredi dans un communiqué leur partenariat jusqu'à la saison 2022. Kappa équipe déjà plusieurs équipes en Ligue 1 comme Angers et Bastia.



"Nous sommes très heureux et fiers d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire avec Kappa dès la saison prochaine. Nous souhaitons collaborer sur la durée et ainsi faire vivre, de la meilleure des manières, ce partenariat qui nous unit jusqu'en 2022. Nous partageons avec Kappa des valeurs communes et j'espère que nous saurons les porter fièrement afin de ravir nos supporters, nos partenaires et l'ensemble des sympathisants du FC Lorient."