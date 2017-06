Kanté ne voulait pas venir au PSG

N’Golo Kanté a affirmé qu'il avait l’opportunité de signer au PSG durant le mercato d'été en 2016, mais il a préféré l'Angleterre.

"C'est vrai que le PSG était là comme d'autres clubs après ma belle saison à Leicester. Mais j'ai choisi Chelsea après avoir parlé avec le coach et le directeur sportif. Et je ne le regrette pas. En plus, le championnat et le type de jeu produit en Angleterre me plaisent bien", a-t-il affirmé dans Le Parisien.