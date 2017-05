Kamara signe son contrat pro avec l'OM (off.)

Après plusieurs semaines de négociations avec l'entourage de Boubacar Kamara, ce dernier a accepté l'offre de Marseille et a signé son premier contrat pro.





Boubacar Kamara (17 ans) a enfin signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille pour une durée de trois ans. Le joueur a négocié avec son club formateur, même si il était annoncé dans le viseur de club comme Arsenal, Cologne et Schalke.



C'est une énorme victoire pour les dirigeants de l'OM qui ont donc réalisé un gros effort pour pouvoir garder le jeune défenseur central devient donc la première recrue de ce mercato estival pour Marseille.



Boubacar Kamara avait évoqué son avenir après la coupe Gambardella : "Je vais aller en sélection, ensuite je verrai avec mes agents et ma famille. Je suis bien ici, Marseille c'est ma ville, on verra par la suite. Je ne ferme pas de portes. Je prendrai seul ma décision."N.P