Kalifa Coulibaly au FC Nantes

Kalifa Coulibaly s'est engagé avec le FC Nantes pour les cinq prochaines saisons.

Le longiligne attaquant malien (1,97 m) originaire de Bamako endossera la tunique jaune et verte jusqu'en juin 2022. "C'est un joueur très grand, bon de la tête et qui dispose de grandes qualités, a confié l'entraîneur du FC Nantes, Claudio Ranieri. J'espère qu'il va nous apporter beaucoup." L'attaquant international malien, qui fêtera ses 26 ans le 21 août prochain, évoluait depuis juin 2015 sous les couleurs de la Gantoise (Belgique)



Son arrivée suit celles récentes d'Andrei Girotto et de Yassine El Ghassany,